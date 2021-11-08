موعد مباراة اسبانيا واليونان في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة اسبانيا واليونان والقنوات الناقلة في إياب تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايضاً السويد وجوريجا وكوسوفو.

يحتضن ملعب كارايسكاكيس بمدينة بيرايوس اليونانية مباراة حاسمة بين إسبانيا واليونان في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022، والتي سيسعى خلالها المنتخبين الى تحقيق الفوز.

يدخل الماتادور الاسباني المباراة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، ومواصلة نتائجه الايجابية في التصفيات بعد ان حقق فوزين متتاليين قبل أن يخسر امام منتخب السويد 1-2 في الجولة الرابعة.

ويحتل المنتخب الاسباني المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب السويد المتصدر، ويأتي منتخب اليونان في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ثم جورجيا وكوسوفو برصيد 4 نقاط.

في المقابل يدخل منتخب اليونان اللقاء بعنويات منخفضة بعد خسارته في الجولة الماضية امام السويد بنتيجة صفر-2، وسيسعي الأزرق والأبيض الى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل اقتناص ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه الاسباني وتأجيل الحسم الى الجولة الأخيرة.

الجدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين اسبانيا واليونان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم يوم 25 مارس الماضي على ملعب نويفو لوس كارمينيس بمدينة غرناطة الاسبانية.

موعد مباراة اسبانيا واليونان؟

يحين موعد مباراة اسبانيا واليونان في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم الخميس المقبل الموافق 11 نوفمبر 2021.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش، على ملعب كارايسكاكيس.

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا واليونان؟

ينقل بث مباشر مباراة اسبانيا واليونان في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورت بريميم (2) ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”.

يذكر ان منتخب لا روخا يُعاني من ثلاث إصابات في القائمة الأولى التي أعلنها المدرب “لويس إنريكي” لمواجهة اليونان في أثينا والسويد في إشبيلية، وتحديدا إريك جارسيا ويريمي بينو وآنسو فاتي.

لذا قرر إنريكي استدعاء الثلاثي دييجو يورينتي ودي توماس، ويلحق بهم برايس مينديز، وإبراهيم دياز، إضافة إلى عودة كل من داني كارفاخال ورودريجو مورينو.