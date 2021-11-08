بعد تألقه مع ارسنال.. جاريث ساوثجيت يكافئ سميث رو ويستدعيه لمنتخب إنجلترا

كافئ المدير الفني للمنتخب الانجليزي “جاريث ساوثجيت”، الشاب إميل سميث رو بعد تألقه اللافت للنظر مع ارسنال هذا الموسم، ووجه له الدعوة للانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا بعد انسحاب ماركوس راشفورد للتركيز على استعادة لياقته الكاملة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار لاعب خط الوسط للفريق الوطني الانجليزي الأول، وتأتي بعد بداية رائعة للموسم مع آرسنال.

وكان ظهور سميث رو في الفريق الأول للجانرز في أواخر الموسم الماضي، حيث كان أحد النقاط المضيئة القليلة في أرسنال.

واستمر صاحب الرقم 10 في ملعب الإمارات في إثارة الإعجاب هذا الموسم أيضًا، حيث بالكاد فقد دقيقة واحدة من اللعب حتى الآن.

ويلعب سميث رو إما كمهاجم على الجانب الأيسر أو كلاعب رقم عشرة، وقد سجل خمسة أهداف وصنع اثنين، كما سجل في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة التي سبقت اختياره من قبل ساوثجيت.

بعد أن تم تجاهله في البداية لمباريات بلاده القادمة ضد ألبانيا وسان مارينو في تصفيات كأس العالم 2022، تم استدعاؤه الآن ليحل محل راشفورد، الذي انسحب بسبب مخاوف تتعلق باللياقة البدنية.