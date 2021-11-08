جوان لابورتا يكشف تفاصيل الاتفاق مع السد، ويحدد أهداف تشافي مع برشلونة

كشف رئيس برشلونة “جوان لابورتا” بعض التفاصيل الغامضة بشأن صفقة النادي الكتالوني مع السد القطري، بينما وضع أهداف المدرب الجديد تشافي هيرنانديز مع البلوجرانا.

ولم يكلف لابورتا نفسه عناء السفر إلى الدوحة للتفاوض مع السد حول تشافي، واكتفى بإرسال المدراء ماتيو أليماني و رافا يوستي للتوصل الى اتفاق.

واستغرق الأمر عدة أيام لإنجاز الصفقة، ولكن في النهاية تم اتمامها، حيث اضطر تشافي إلى دفع جزء من الشرط الجزائي الخاص به.

لم يستطع برشلونة تحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد تشافي البالغ 5 ملايين يورو، وهذا يعني أنهم دفعوا المبلغ بمساعدة تشافي.

يُعتقد أن تشافي سيستعيد بعض الأموال إذا أجرى فعاليات ترويجية في قطر خلال السنوات القادمة.

رغم ذلك، رفض رئيس برشلونة لابورتا الخوض في هذا المستوى من التفاصيل خلال التقديم الرسمي لتشافي، حيث قال: الشرط الجزائي مع السد؟ لقد قام النادي وتشافي بدورهما فيه وحققنا الهدف. هذا هو الملخص “.

خلال العرض، وضع لابورتا أيضًا بعض الأهداف لتشافي ليحققها هذا الموسم مع الفريق، بعد أن أصبح مسؤولاً رسميًا.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز التاسع في الدوري الإسباني، لكن لابورتا أوضح أن المركز الرابع على أقل تقدير، مطلوب لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال لابورتا: “إن التأهل بين المراكز الأربعة الأولى والتقدم إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضروري لمواصلة الحفاظ على مكانتنا”.

وختم بالقول “لا يتعين علينا التأهل من بين المراكز الأربعة الأولى فحسب، بل يتعين علينا التنافس.”