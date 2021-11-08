رسمياً.. صندوق الاستثمارات السعودي يعين إيدي هاو مدرباً جديداً لنادي نيوكاسل يونايتد

عين نادي نيوكاسل يونايتد المدرب الانجليزي “إيدي هاو” كمدير فني جديد ليحل محل ستيف بروس الذي أقيل الشهر الماضي، مما جعله أول مدرب دائم، يتم تعيينه من قبل المالك الجديد للنادي صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتولى جرايم جونز المسؤولية بشكل مؤقت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أشرف على التعادل 1/1 مع كل من كريستال بالاس وبرايتون بالإضافة إلى الخسارة 3/0 أمام تشيلسي.

ويمثل تعيين هاو عودة الرجل البالغ من العمر 41 عامًا إلى الإدارة، حيث لم يكن قد شغل اي منصب منذ مغادرته بورنموث في نهاية موسم 2019/20.

ماذا قال إيدي هاو بعد التوقيع مع الماكبايز؟

تحدث إيدي هاو بعد توقيع عقد حتى عام 2024 مع المكبايز، وقال: “إنه لشرف عظيم أن أصبح مدربًا لنادٍ يتمتع بمكانة وتاريخ مثل نيوكاسل يونايتد. إنه يوم فخور جدًا لي ولعائلتي.

واضاف “هذه فرصة رائعة، ولكن هناك أيضًا الكثير من العمل الذي ينتظرنا وأنا متحمس للدخول إلى ملعب التدريب لبدء العمل مع اللاعبين.”

وأكمل “أود أن أشكر أصحاب النادي على هذه الفرصة وأشكر مشجعي النادي على الترحيب الرائع الذي قدموه لي بالفعل. أنا متحمس جدًا لبدء رحلتنا معًا.”

ما هي أسباب اختيار إيدي هاو لخلافة ستيف بروس في نيوكاسل؟

أوضحت أماندا ستافيلي، الشريكة في ملكية نيوكاسل اسباب اختيار ايدي هاو لهذه المهمة وقالت: “لقد أعجبنا إيدي بشكل لا يصدق من خلال عملية توظيف صارمة.

وتابعت “بالإضافة إلى إنجازاته الواضحة مع بورنموث، حيث كان له تأثير تحويلي، فهو مدرب شغوف وديناميكي لديه أفكار واضحة حول دفع هذا الفريق والنادي إلى الأمام.

وختمت بالقول “إنه مناسب تمامًا لما نحاول بناءه هنا. ويسعدنا أن نرحب بإيدي وموظفيه في سانت جيمس بارك ونتطلع بشدة للعمل معًا لتحقيق طموحاتنا الجماعية.”

وتولى هاو مسؤولية بورنموث لأول مرة عن عمر يناهز 31 عامًا فقط، وحصل في النهاية على ترقيات من الدوري الثاني والدوري الأول والتشمبيونشيب، ليجعل النادي أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة على الإطلاق في عام 2015.

المهمة الأولى لـهاو في نيوكاسل هي إبقاء الماكبايز المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتحول الانتباه إلى طموحات الملكية الجديدة على المدى الطويل.