تشافي هيرنانديز يعبر عن قلقه من كثرة الاصابات التي تلاحق برشلونة

عبر مدرب برشلونة الجديد “تشافي هيرنانديز” عن قلقه من وضع الإصابات الحالي في النادي الكتالوني، معترفاً بوجود معضلة في مكان ما، من الواجب ايجاد الحلول لها.

وكان البلوجرانا في خضم أزمة الإصابات طوال هذا الموسم، حيث فقد عددًا كبيرًا من اللاعبين الرئيسيين.

بالكاد ظهر لاعب الوسط بيدري هذا الموسم، في حين تم استبعاد مارتن برايثويت في معظم فترات الموسم، كما غاب أجويرو في الاشهر الأولى بسبب الاصابة، قبل أن يشارك بضع دقائق ويتعرض لمشكل في القلب سيبعده لثلاث اشهر على الأقل عن الملاعب.

في غضون ذلك، عانى أنسو فاتي من نكستين منذ عودته من غياب طويل الأمد وانضم كل من نيكو جونزاليس وإريك جارسيا إلى بيكيه و روبيرتو و ديمبيلي في قائمة الإصابات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ظهر تقرير صباح اليوم يدعي أن تشافي لم يكن سعيدًا بقسم العلاج الطبيعي وأنه أجرى محادثات مع المدير التنفيذي ماتيو أليماني حول إصلاحه.

ويُزعم تقرير صحيفة الماركا الإسبانية، أن مدرب اللياقة البدنية على المدى الطويل ريكارد برونا قد يعود إلى النادي تحت قيادة تشافي، وقد اعترف المدرب الجديد لبرشلونة الآن، بأنه قلق بشأن الوضع الحالي.

وقال تشافي خلال تقديمه رسميًا في وقت سابق اليوم: “نحن قلقون مثل أي شخص في النادي. سنحاول توفير جميع اللاعبين المتاحين لمعظم المباريات الممكنة. علينا التحدث مع النادي واستعادة اللاعبين”.