نيوكاسل يختار مدربه الأول في عهد "الإستثمار السعودي"

من دون مفاجأة كبرى، أعلن نادي نيوكاسل الإنكليزي، الاثنين، التعاقد مع إدي هاو للإشراف عليه خلفاً لستيف بروس الذي ترك الفريق في 20 أكتوبر باتفاق متبادل بين الطرفين.



وقال النادي في بيان "يُسعِدُ نيوكاسل يونايتد التأكيد على تعيين إدي هاو كمدرب جديد للنادي بعقد حتى صيف 2024".



وكان التعاقد مع المدرب السابق لبورنموث متوقعاً منذ أيام من قبل الصحافة، بعدما رفض مدرب فياريال الإسباني حالياً، وأرسنال سابقاً أوناي إيمري استلام المهمة.



وستكون مهمة ابن الـ43 عاماً بدء عملية بناء الفريق تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي استحوذ على 80 بالمئة من أسهم النادي الشهر الماضي.



وقال هاو "إنه لشرف عظيم لي أن أصبح مدرباً لنادٍ بمكانة وتاريخ نيوكاسل يونايتد.



وتابع: "إنه يوم أفخر به كثيراً أنا وعائلتي"، مضيفاً "هذه فرصة رائعة لكن هناك أيضاً الكثير من العمل الذي ينتظرنا وأنا متحمس لدخول ملعب التمارين وبدء العمل مع اللاعبين"، وفق ما نقلت "فرانس برس".



ويمني المالكون الجدد لنيوكاسل بالسير على خطى المنافِسَين المحليين مانشستر سيتي (مملوك إماراتياً) وتشلسي (مملوك من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش) أو باريس سان جرمان الفرنسي (مملوك قطرياً).



واشتهر هاو الذي غاب عن دكة المدربين منذ تخليه عن مهامه مع بورنموث العام الماضي، بفضل قيادته للأخير من الدرجة الرابعة إلى الدوري الممتاز حيث قضى خمسة أعوام في مصاف النخبة خلال فترة اشرافه عليه.



وغادر هاو بورنموث بعد تم تأكيد هبوطه الى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في أغسطس 2020.



وكان نيوكاسل أقدم على تعيين مساعد مدرب نيوكاسل، غرايم جونز، في منصب المدير الفني موقتاً عقب مغادرة بروس بالتراضي بعد الاستحواذ، لكن الأداء لم يتحسن كثيراً تحت قيادته إذ حصد نقطتين من ثلاث مباريات.



ويُصارع نيوكاسل لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني، حيث لم يفز الفريق بأي من مبارياته الـ11 الاولى في الدوري ويحتل وصافة القاع برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن نوريتش سيتي، الأخير.



(فرانس برس)