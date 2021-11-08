الامارات | منتخب الإمارات للجوجيتسو يفوز بـ 17 ميدالية في اليوم الثاني من بطولة العالم بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات للجوجيتسو يفوز بـ 17 ميدالية في اليوم الثاني من بطولة العالم بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل منتخب الإمارات للجوجيتسو أداءه القوي في ثاني أيام مشاركته في النسخة السادسة والعشرين من بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام برعاية من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية وتستمر حتى 11 نوفمبر الجاري.

ونجح أبطال المنتخب الوطني خلال منافسات اليوم التي تم تخصيصها لفئة "النيوازا" تحت 21 عاما في تحقيق 17 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات، وتصدرت بذلك دولة الإمارات منافسات فئة تحت 21 عاما، في حين وصل مجموع ميداليات المنتخب حتى اللحظة إلى 9 ميداليات ذهبية و 10 ميداليات فضية، و 12 ميدالية برونزية بحصيلة إجمالية بلغت 31 ميدالية ملونة.

حضر المنافسات اليوم، بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعامر حسين محمد الحمادي وكيل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد خليفة النعيمي مدير عام الشؤون المالية التنفيذية بدائرة المالية – أبوظبي، وأحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، وميشيل كورن نائب رئيس الاتحاد الأوربي رئيس الاتحاد الألماني، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وشارك لاعبو المنتخب الوطني اليوم بمنافسات الرجال تحت 21 عاماً من فئات الأوزان (56، 62، 69، 77، 85، 94، و94+ كجم)، ومنافسات السيدات تحت 21 عاماً من فئات الأوزان (45، 48، 52، 57، 63، 70، 70 + كجم).

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