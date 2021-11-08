الامارات | باريس سان جيرمان يرفض استدعاء ميسي للمنتخب الأرجنتيني

شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يرفض استدعاء ميسي للمنتخب الأرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ليوناردو، المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إن استدعاء النجم ليونيل ميسي لقائمة منتخب الأرجنتيني رغم عدم جاهزيته بشكل كامل، هو أمر غير منطقي.

وجاءت بداية النجم صاحب الـ34 عاما، مع باريس سان جيرمان مليئة بالإصابات، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق قادما من برشلونة الإسباني في انتقال مفاجئ.

وبعد غيابه عن مباراة لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي(انتهت بالتعادل 2 / 2)، والفوز على بوردو في بطولة الدوري بسبب إصابات في الركبة وأوتار الركبة، ليصبح مجموع المباريات التي شارك بها ثماني مباريات من أصل 18 خاضها الفريق حتى الآن في الموسم الجاري.

ورغم معاناته من الإصابات في الأشهر الأخيرة، تواجد ميسي في قائمة المنتخب الأرجنتيني لتصفيات كأس العالم أمام أوروجواي والبرازيل في الأيام الثمانية المقبلة.

كان ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قد صرح يوم الجمعة الماضي، إنه سعيد لأن ميسي سيحظى بفرصة اللعب مع المنتخب الأرجنتيني وهو الأمر الي يساعده على استعادة لياقته المعهودة.

ورغم ذلك، فإن ليوناردو غير سعيد بقرار المنتخب الأرجنتيني باستدعاء ميسي، مطالبا بتدخل الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "لا نوافق على السماح للاعب بالانضمام إلى منتخب بلاده وهو ليس في كامل لياقته البدنية أو في مرحلة إعادة التأهيل".

وأضاف: "هذا أمر غير منطقي وتلك النوعية من المواقف تتطلب تدخل الفيفا".

وخاض ميسي 325 دقيقة فقط في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بالمقارنة مع 450 دقيقة مع المنتخب الأرجنتيني في مباريات الفريق في تصفيات كأس العالم في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر، ولا يتضمن ذلك مباراة البرازيل التي تم تأجيلها.

وسجل ميسي، الفائز بلقب الكرة الذهبية ست مرات، ثلاثة أهداف في أول ثماني مباريات خاضها مع الفريق الفرنسي، لكنه حتى الآن لم يتمكن من تسجيل أو صناعة هدف في بطولة الدوري.

وسجل ميسي للمنتخب الأرجنتيني في 2021/ 2022 أكثر مما فعل مع باريس سان جيرمان، بتسجيله لأربعة أهداف في خمس مباريات.

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