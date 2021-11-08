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الامارات | احتفال مؤثر للنجم الجزائري مع والدته بعد الفوز على ليفربول ومحمد صلاح (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل الجزائري سعيد بن رحمة نجم فريق وست هام مع والدته في الملعب بعد الفوز الثمين لفريقه 3-2 على ليفربول المدجج بالنجوم يتقدمهم المصري محمد صلاح بنتيجة 3-2، الأحد، في الجولة 11 من ، إذ تركزت الكاميرات على مشهد العناق الطويل بين بن رحم وأمه وسط تفاعل الجماهير ووسائل الإعلام.

 

وتكمن فرحة بن رحمة في ان وست هام لقن ليفربول الدرس الأول في "البريمييرليغ" خصوصاً انها الهزيمة الأولى لكتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب هذا الموسم، في وقت يواصل وست هام تقديم أروع العروض والنتائج التي وضعته في المركز الثالث حالياً برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الرابع ومتساويا مع مانشستر سيتي الوصيف وخلف المتصدر بـ26 نقطة.

ويعتبر بن رحمة  من اللاعبين المميزين الذين يحظون باحترام وسائل الإعلام البريطانية التي بدورها أشادت بمستوياته الفنية العالية خلال الدوري الإنجليزي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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