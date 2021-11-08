الامارات | احتفال مؤثر للنجم الجزائري مع والدته بعد الفوز على ليفربول ومحمد صلاح (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال مؤثر للنجم الجزائري مع والدته بعد الفوز على ليفربول ومحمد صلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل الجزائري سعيد بن رحمة نجم فريق وست هام مع والدته في الملعب بعد الفوز الثمين لفريقه 3-2 على ليفربول المدجج بالنجوم يتقدمهم المصري محمد صلاح بنتيجة 3-2، الأحد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، إذ تركزت الكاميرات على مشهد العناق الطويل بين بن رحم وأمه وسط تفاعل الجماهير ووسائل الإعلام.

وتكمن فرحة بن رحمة في ان وست هام لقن ليفربول الدرس الأول في "البريمييرليغ" خصوصاً انها الهزيمة الأولى لكتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب هذا الموسم، في وقت يواصل وست هام تقديم أروع العروض والنتائج التي وضعته في المركز الثالث حالياً برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الرابع ومتساويا مع مانشستر سيتي الوصيف وخلف تشيلسي المتصدر بـ26 نقطة.

ويعتبر بن رحمة من اللاعبين المميزين الذين يحظون باحترام وسائل الإعلام البريطانية التي بدورها أشادت بمستوياته الفنية العالية خلال الدوري الإنجليزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news