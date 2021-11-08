شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخوض وديتين خلال فترة التوقف استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب العميد حسام حسن من جهازه المعاون الاتفاق على مباراتين وديتين يخوضهما الفريق فى الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجارى، خلال فترة التوقف الدولى. ومنح حسام حسن، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، لاعبى الاتحاد راحة 48 ساعة بعد مران وودية أمس الأحد، على أن يعود الفريق للتدريب الأربعاء، للاستعداد لمواجهة الجونة فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.

وأبدى حسام حسن رضاه عن المستوى المميز الذى ظهر عليه الفريق في ودية الأمس، حيث حقق الاتحاد الفوز أمام شبابه خلال مران الفريق أمس، بهدفين نظيفين.

ويستعد نادى الاتحاد لمواجهة الجونة يوم 18 نوفمبر المقبل على استاد الإسكندرية فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى، بعد العودة من التوقف الدولى الحالي.

وخسر الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى، ليحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.