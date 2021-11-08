دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى 3-0 فى دوري أبطال أفريقيا للسيدات

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القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات وادى دجلة أمام فريق مالابو كينجز بطل غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال إفريقيا للسيدات، والتى تستضيفها مصر حاليًا.

ورفع مالابو كينجز رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثانى "مؤقتًا" بفارق الأهداف عن وادى دجلة، الذى تراجع للمركز الثالث، بنفس الرصيد، ليتعقد موقفه فى التأهل إلى الدور المقبل.

افتتحت ديروبا جبوجو التسجيل فى الدقيقة 13من ركلة جزاء، وأضافت اللاعبة ذاتها الهدف الثانى فى الدقيقة 41، قبل أن تتمكن جراس مافوامبا، من إضافة الهدف الثالث فى الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقى فريقا هاساكس ليدز الغانى مع مانديه المالي فى السابعة مساءً، فى إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (1)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (2)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (3)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (4)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (5)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (6)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (7)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (8)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (9)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (10)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (11)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (12)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (13)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (14)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (15)



دجلة يخسر أمام مالابو كينجز الغينى (16)