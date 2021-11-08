شكرا لقرائتكم خبر عن "الملاكمة" يحدد 20 ديسمبر لانطلاق بطولة الجمهورية رجال للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس إتحاد الملاكمة، عن تحديد يوم 20 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق بطولة الجمهورية للرجال للموسم المحلى الجديد 2021/2022.

فى ذات الوقت، يبدأ الموسم المحلى لنشاط الملاكمة ببطولة الجمهورية للسيدات والمقرر انطلاقها 20 نوفمبر الجارى بمركز شباب المعادى.

وأكد عبد العزيز غنيم أن الاتحاد يسعى لإقامة البطولات فى كافة المحافظات ومراكز الشباب لنشر اللعبة على نطاق واسع فى خطة المجلس الجديد.

ونجح محمد عبد العزيز غنيم فى الاحتفاظ برئاسة اتحاد الملاكمة لمدة 4 سنوات مقبلة بالحصول على 19 صوتاً فى الانتخابات التى أقيمت اليوم، السبت، مقابل 6 لمنافسه محمد السيد وقائمته كاملة.

ونجح أحمد فاروق فى منصب النائب بالتزكية وأحمد عطية أمين صندوق، وفى العضوية كلا من ،نبيل عبده و أشرف عبد الرحمن وأشرف فتحى و رفعت عبد السلام و محمد السيد و مجدى عبد الفضيل وماجدة إسماعيل.

ورفض مركز التسوية والتحكيم مؤخرا الدعوة المقدمة من قِبَل محمد السيد مرشح الرئاسة لبطلان إجراء الانتخابات.