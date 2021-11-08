شكرا لقرائتكم خبر عن بسملة السلاموني تفوز بمقعد ثالث لمصر فى الاتحاد الدولي للترايثلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت مصر بمقعد ثالث فى الاتحاد الدولي للترايثلون، بعد فوز اللاعبة بسملة السلاموني بمقعد بلجنة اللاعبين ممثلة مصر وأفريقيا فى المنصب العالمي بالاتحاد الدولي.

وكان اللواء احمد ناصر قد فاز منصب العضوية بمجلس إدارة الاتحاد الدولي وكذلك الدكتور ياسر حسني عضو اللجنة الطبية للاتحاد الدولي وتعتبر هذه المناصب سبق مصري عربي أفريقي بالاتحاد الدولي للترايثلون.

وبالإضافة إلى استحواذ مصر على ثلاثة مقاعد بالاتحاد الدولي، شغلت أفريفيا لأول مرة في تاريخها هذا العام 10 مقاعد بمجلس إدارة و لجان الاتحاد الدولي للعبة الأولمبية.