شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يحسم ملف المدرب الجديد خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني أمان، رئيس نادي إيسترن كومباني، عن خطة النادي خلال فترة التوقف الدولي القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك استعداداً لاستكمال مسابقة الدوري العام.

وقال أمان، في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": علاء نوح مدرب محترم وتربطنا به علاقة قوية وسعدنا بتواجده مع الفريق، وهو من صعد بنا إلى الدوري الممتاز، هذا أول دخول لنا في الدوري ولكن للأسف الانطلاقة لم تكن موفقة، كان هناك 5 أجانب يجب أن يتواجدوا معنا لكنهم لم يتم قيدهم، وتم قيد لاعبين منهم الآن وننتظر موقف الباقي، بالإضافة إلى خطأ إداري أدى إلى خسارتنا 5 لاعبين آخرين.

وأضاف رئيس نادي إيسترن كومباني، تعرضنا لبعض الأخطاء التحكيمية أثرت على النتائج، ومجلس إدارة النادي رأى أن التغيير الفني ضروري لاستكمال المسابقة بشكل أفضل.

وتابع أمان، سنعلن عن اسم المدرب الجديد قريباً حتى نستغل الوقت المتبقي في التوقف الدولي، في خلال 72 ساعة من الآن، وسنعيد الفريق إلى مكانه الطبيعي.

واختتم رئيس نادي إيسترن كومباني، قيدنا لاعبين ونسعى ليتواجد معنا اللاعب الثالث من الخمسة الأجانب الذين لم يقيدوا، ليكونوا معنا بعد فترة التوقف.