شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يؤدون صلاة المغرب قبل انطلاق التدريب.. وأبو جبل الإمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو منتخب مصر صلاة المغرب قبل قليل على هامش المران الجماعي للفراعنة استعدادا لمواجهة أنجولا فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية. وقام محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطنب بإمامتهم فى صلاة المغرب.

ويكثف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، استعداداته لمواجهة أنجولا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات الفراعنة لهذه المباراة..

يطير منتخب مصر إلى أنجولا فى التاسعة مساء غد الثلاثاء لمواجهة منتخبها، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأنهى الجهاز الفني للمنتخب المصري إجراءات السفر بطائرة خاصة إلى أنجولا، وأنهى وائل جمعة مدير المنتخب إجراءات السفر والإقامة الخاصة بالفريق فى أنجولا.

يتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بـ 10 نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بـ6 نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون فى المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

سيلتقي منتخب مصر منافسه الجابون في ختام المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.