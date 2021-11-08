شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتأخر أمام مالابو الغينى 2 / 0 فى الشوط الأول بدورى أبطال أفريقيا للسيدات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر فريق كرة القدم النسائية بنادى وادى دجلة بهدفين نظيفين فى الشوط الأول من المباراة التى يخوضها حاليا فى ثانى مواجهات دورى أبطال أفريقيا للسيدات أمام مالابو بطل غينيا الاستوائية باستاد الدفاع الجوى.

وافتتح دجلة مشواره في البطولة عصر الجمعة الماضى، بمواجهة مانديه المالى ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3 -1، وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية مقسمين على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتنطلق البطولة يوم 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

ويستضيف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.

أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.



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