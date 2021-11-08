شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النادى الأهلى عن انزعاجه الشديد من التصريحات التى جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة فى أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم، وأشار فيها إلى شعوره بالتوتر لدى لاعبى الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلى ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر للتحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم فى مرحلة الإدارة و"أنه سهل جدًا أى لاعب يعمل حاجة فى حاجة، وكارت فى كارت"، وبالتالى لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين فى ظل التوتر الذى أصابهم، كما أن تفسيرات الحكم فى البرنامج الإذاعى لبعض الأخطاء التى ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافى الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.

وفى هذا السياق، يدرس الأهلى الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي.

وقررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادى الأهلى 50 ألف جنيه بسبب النزول الجماعى للجهاز الفنى لملعب مباراة القمة الأخيرة للاعتراض على القرارات والاحتفال بالأهداف.

كما قررت الرابطة تغريم نادى الزمالك 70 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه للنزول الجماعى للاعبين والجهاز الفنى أرض الملعب احتفالا بالأهداف، بجانب 20 ألف جنيه بسبب غياب المدير الفنى كارتيرون عن حضور المؤتمر الصحفى.

وكانت مباراة القمة انتهت بفوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 5 -3.