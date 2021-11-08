الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر النادى الأهلى عن انزعاجه الشديد من التصريحات التى جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة فى أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم، وأشار فيها إلى شعوره بالتوتر لدى لاعبى الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلى ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر للتحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم فى مرحلة الإدارة و"أنه سهل جدًا أى لاعب يعمل حاجة فى حاجة، وكارت فى كارت"، وبالتالى لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين فى ظل التوتر الذى أصابهم، كما أن تفسيرات الحكم فى البرنامج الإذاعى لبعض الأخطاء التى ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافى الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.
وفى هذا السياق، يدرس الأهلى الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي.
وقررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادى الأهلى 50 ألف جنيه بسبب النزول الجماعى للجهاز الفنى لملعب مباراة القمة الأخيرة للاعتراض على القرارات والاحتفال بالأهداف.
كما قررت الرابطة تغريم نادى الزمالك 70 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه للنزول الجماعى للاعبين والجهاز الفنى أرض الملعب احتفالا بالأهداف، بجانب 20 ألف جنيه بسبب غياب المدير الفنى كارتيرون عن حضور المؤتمر الصحفى.
وكانت مباراة القمة انتهت بفوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 5 -3.