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القاهرة - سامية سيد - كيروش يعتذر عن حضور المؤتمر الصحفى بسبب "الإصابة"

اعتذر البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، عن عدم حضور المؤتمر الصحفى للحديث عن مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم والمقرر لهما يوما 12 و16 نوفمبر الجارى.

وكشف مسئولو المنتخب أن كيروش تعرض لإصابة مفاجئة تمنعه من حضور المؤتمر الصحفى، وتم تكليف مساعده روجير بحضور المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا للرد على تساؤلات الاعلاميين.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، موقف محمود حمدي الونش لاعب الزمالك من السفر مع المنتخب إلى أنجولا مساء الأربعاء المقبل من عدمه لمواجهة منتخب أنجولا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد حصول اللاعب على إنذارين وبالتالي غيابه عن المباراة.

ويحسم الجهاز الفني للمنتخب موقف سفر الونش إلى أنجولا من عدمه، وبقائه في معسكر الإسكندرية للتدرب للاستعداد لمباراة الجابون، بينما القرار الأقرب هو اصطحاب اللاعب وتجهيزه فى أنجولا لمباراة الجابون المقرر لها يوم 16 نوفمبر.

وتضم قائمة منتخب مصر 25 لاعباً هم : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) واحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم:ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).