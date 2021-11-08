شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بالجملة على أندية الدورى الممتاز بعد الأسبوع الـ3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية توقيع غرامة مالية على نادى الاتحاد السكندرى قدرها 50 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعى على قرارات الحكم فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى فى الأسبوع الثالث بالمسابقة، كما تم تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه للاعتراض أيضا صورة جماعية.

وقررت الرابطة أيضا إيقاف لاعب المقاصة محمود مجدى منصور مباراتين بسبب الطرد أمام سيراميكا بسبب اللعب العنيف.

فى السياق ذاته، قررت الرابطة إيقاف مجدى تراورى مدرب عام النادى المصرى مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب ما جاء فى تقرير المباراة أمام فيوتشر اف سى .

كما تم ايقاف اللاعب حسن الشامى لاعب المقاولون العرب مباراتين بسبب الطرد للعب العنيف أمام طلائع الجيش، وتغريم غزل المحلة 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 4 دقائق.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادى الأهلى 50 ألف جنيه بسبب النزول الجماعى للجهاز الفنى لملعب مباراة القمة الأخيرة للاعتراض على القرارات والاحتفال بالأهداف.

كما قررت الرابطة تغريم نادى الزمالك 70 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه للنزول الجماعى للاعبين والجهاز الفنى أرض الملعب احتفالا بالأهداف، بجانب 20 ألف جنيه بسبب غياب المدير الفنى كارتيرون عن حضور المؤتمر الصحفى.

وكانت مباراة القمة انتهت بفوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 5 -3.