شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يرفض التجديد للمصرى ويطالب بمستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض النيجيري أوستن أموتو، مهاجم المصرى البورسعيدى، التجديد للفريق خلال الفترة الحالية خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لمسئولى النادى الساحلى.

وطلب أموتو من مجلس الإدارة الحالي بقيادة سمير حلبية ضرورة الحصول على كامل مستحقاته المالية المتأخرة قبل الجلوس للتفاوض على العقد الجديد، خاصة أن اللاعب تمسك بالنادى من قبل ورفض الرحيل لأى من الأندية الراغبة في التعاقد معه.

ويعول التونسى معين الشعبانى المدير الفني للمصرى على أوستن أموتو في الخط الهجومى للفريق من أجل تسجيل الأهداف أمام مرمى المنافسين، بعدما ابتعد اللاعب فترة في الموسم الماضى بعد خلافه مع على ماهر المدير الفني السابق للنادى البورسعيدى.