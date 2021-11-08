شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الأهلى 50 ألف جنيه والزمالك 70 ألفاً بسبب مخالفات مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادى الأهلى 50 ألف جنيه بسبب النزول الجماعى للجهاز الفنى لملعب مباراة القمة الأخيرة للاعتراض على القرارات والاحتفال بالأهداف. كما قررت الرابطة تغريم نادى الزمالك 70 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه للنزول الجماعى للاعبين والجهاز الفنى أرض الملعب احتفالا بالأهداف، بجانب 20 ألف جنيه بسبب غياب المدير الفنى كارتيرون عن حضور المؤتمر الصحفى. وكانت مباراة القمة انتهت بفوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 5 -3.