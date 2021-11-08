كيروش يغيب عن المؤتمر الصحفي للإصابة.. وروجر يتواجد بدلا منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

تواجد الجنوب أفريقي روجر دي سا، المدرب المساعد لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي، مع انطلاق معسكر الفراعنة.

وأصيب كيروش في ركبته أثناء توجهه لملعب التدريب، ليغيب عن المؤتمر الصحفي للخضوع للعلاج قبل نزول المران.

ويستعد المنتخب لمواجهتي أنجولا والجابون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب ليبيا بـ6 نقاط، ثم الجابون 4 نقاط، وفي ذيل المجموعة أنجولا بـ3 نقاط.

ويكفي المنتخب المصري الفوز في مواجهة أنجولا خارج الديار يوم 12 نوفمبر الجاري، للتأهل للجولة الحاسمة من تصفيات المونديال المقررة في مارس المقبل.

وتكتمل صفوف المنتخب الوطني غدا الثلاثاء، بانضمام محمد صلاح ومحمد النني، نجمي ليفربول وأرسنال.