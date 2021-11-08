رئيس إيسترن كومباني لمصراوي: اتفاق مبدئي مع علاء عبد العال لخلاف علاء نوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد هاني أمان رئيس نادي إيسترن كومباني أنه تم الاتفاق مع علاء عبد العال المدير الفني الحالي لنادي القناة لخلافة علاء نوح المدير الفني السابق للفريق.

وكان نادي إيسترن كومباني أعلن عن إقالة علاء نوح من تدريب الفريق، لسوء النتائج.

وقال أمان في تصريحات خاصة لمصراوي: "المفاوضات مستمرة وتم الاتفاق على كافة التفاصيل مع علاء عبد العال لتولي مهمة تدريب الفريق، ولم يتبقى سوى موافقة نادي القناة على استقالته.

وأضاف هاني أمان: "من المنتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد مع علاء عبد العال خلال ساعات عقب إنهاء ارتباطه مع نادي القناة بشكل رسمي".

وتعرض إيسترن كومباني للخسارة في أول 3 مباريات أمام كل من المقاولون العرب بهدف نظيف وغزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسموحة بثلاثية نظيفة.