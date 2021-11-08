منافسة تركية على ضم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن وجود منافسة بين ناديي جالاطا سراي وبشكتاش التركيين على التعاقد مع رمضان صبحي نجم بيراميدز.

صحيفة "Fotomac" التركية قالت إن كلا من جالاطا سراي وبشكتاش سيتحركان بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعيهما للعودة للمنافسة على لقب الدوري التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رمضان صبحي (24 عاما) هو أحد أبرز الأسماء التي يهدف كلا الفريقين للتعاقد معها في الميركاتو الشتوي، في ظل سعيهما لضم لاعب مميز في مركز الجناح.

كذلك ذكرت الصحيفة أن رمضان صبحي، الذي سبق له أن يلعب في صفوف ستوك سيتي وهيدرسفيلد في إنجلترا، يسعى للعودة إلى أوروبا، وبالتالي سيرحب بالاستماع للعروض المقدمة من جالاطا سراي وبشكتاش.

يذكر أن رمضان صبحي شارك في 5 مباريات مع بيراميدز هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز والكونفدرالية الأفريقية، صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

وكان صبحي انضم إلى بيراميدز في صيف 2020 قادما من هدرسفيلد الإنجليزي بعد انتهاء إعارته مع الأهلي، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية موسم 2024-2025.