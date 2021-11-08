الأهلي يعلن موقفه الرسمي من حكم القمة بعد تصريح "الاحتواء"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أبدى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، انزعاجه من تصريحات محمد عادل، الحكم الذي أدار مباراة القمة الأخيرة.

وفاز الأهلي 5-3 أمام الزمالك، في مباراة

وأثار محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة الجدل بعد تصريحاته بشأن "توتر" لاعبي الزمالك بعد هدف الأهلي الثالث.

ونشر الأهلي عبر موقعه الرسمي التالي:

عبرت إدارة النادي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإذاعية، التي أشار فيها إلى شعوره بالتوتر لدى لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة.

وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة و"أنه سهل جدًا أي لاعب يعمل حاجة في حاجة، وكارت في كارت"، وبالتالي لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم.

كما أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.

وفي هذا السياق يدرس الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي.