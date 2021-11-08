رسميا.. إيدي هاو مديرا فنيا لنيوكاسل يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الاثنين، تعيين إيدي هاو مديرا فنيا للفريق الأول، خلفا لستيف بروس.

وأكد النادي الإنجليزي عبر موقعه الالكتروني أن المدرب الجديد وقع على عقد يربطه بالفريق حتى نهاية موسم 2024.

وقال إيدي: "إنه لشرف عظيم أن أصبح مدربًا لنادٍ له مكانة وتاريخ نيوكاسل يونايتد.. إنه يوم فخر لي ولعائلتي.

وأضاف: "هذه فرصة رائعة، ولكن هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا وأنا متحمس للدخول إلى ملعب التدريب لبدء العمل مع اللاعبين".

وأتم: "أود أن أشكر أصحاب النادي على هذه الفرصة وأشكر مشجعي النادي على الترحيب الرائع الذي قدموه لي بالفعل.. أنا متحمس جدًا لبدء رحلتنا معًا".

وكان نيوكاسل قد أعلن إقالة بروس أواخر شهر أكتوبر الماضي، بسبب سوء نتائج الفريق، على أن يقود جرايم جونز الفريق فنيا بشكل مؤقت، ويعاونه كل من ستيف أجنيو، ستيفن كليمنس، بن داوسون وسيمون سميث.

كان صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على ملكية النادي بنسبة 80%، وبحسب التقارير الإنجليزية فمن المتوقع أن يجري تغييرا شاملا على صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن نيوكاسل هو الفريق الوحيد الذي لم يفز في أي مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم (تعادل في 5 وخسر في 6)، ويحتل المركز الـ19 بجدول الترتيب.