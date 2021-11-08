"للأهلي والزمالك و6 أندية".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارات إدارة المسابقات بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري، والتي كان من بينها لقاء القمة بين الزمالك والأهلي.

ووفقًا لما أعلنته الرابطة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، فإنه تقرر تغريم النادي الأهلي مبلغ 50 ألف جنيه بسبب النزول الجماعي للجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى أرض الملعب عقب تسجيل كل هدف.

كما غرمت الرابطة، نادي الزمالك بنفس القيمة المالية وللسبب ذاته، بينما تقرر توقيع غرامة إضافية على القلعة البيضاء قيمتها 20 ألف جنيه بسبب عدم حضور باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للمؤتمر الصحفي بعد المواجهة.

وفرضت اللجنة غرامة قيمتها 25 ألف جنيه على نادي الاتحاد السكندري بسبب الاعتراض بصورة جماعية من الجهازين الفني والإداري، مع نفس العقوبة ولنفس السبب على نادي بيراميدز، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين.

وتقرر إيقاف اللاعب محمود مجدي منصور لاعب مصر المقاصة لمباراتين بسبب الطرد للعب العنيف، وهي العقوبة ذاتها التي فرضت على حسن الشامي لاعب المقاولون العرب.

كما تقرر إيقاف مجدي تراوي المدرب العام للنادي المصري لمباراة واحدة وتغريمه بمبلغ 10 آلاف جنيه وفقًا لتقريري حكم ومراقب مباراة فريقه ضد فيوتشر.

وتقرر تغريم نادي غزل المحلة بقيمة 20 ألف جنيه بسبب تأخر نزول لاعبي الفريق إلى ملعب المباراة ضد طلائع الجيش لمدة أربع دقائق.