مصدر لمصراوي: موقف سليمان ومتولي من المشاركة بالتدريبات لم يتحدد بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن موقف الثنائي وليد سليمان ومحمود متولي لاعبا الفريق، من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، لم يتحدد بعد.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "موقف ثنائي الأهلي وليد سليمان ومحمود متولي من المشاركة في التدريبات الجماعية يوم الخميس القادم لم يتحدد بعد".

وأضاف: "من المقرر أن يخضع الثنائي لاختبار طبي قبل انطلاق مران الخميس لتحديد موقفها من التدريبات مع احتمالية المشاركة في جزء بسيط منها".

واختتم المصدر تصريحاته: "الثنائي ينفذ حاليا برنامج علاجي وتأهيلي ويسير بشكل جيد وهناك استجابة جيدة للشفاء والتخلص من الإصابات".