شاهد مباراة العربي وقطر في كأس قطر بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة العربي وقطر في كأس قطر «كأس Ooredoo القطرية»، ضمن مباريات اليوم الاثنين 8-11-2021.

يستضيف نادي قطر نظيره العربي على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في كأس قطر 2021/2022.

ويقام كأس قطر بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 5 أندية، يتأهل منها الأربع الاوائل إلى أدوار خروج المغلوب (ربع النهائي، نصف النهائي) وصولًا إلى المباراة النهائية.

ويتصدر نادي قطر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، جمعها بفوزه على الخور وتعادله مع الغرافة، ويعد الفريق الوحيد الذي تذوق طعم الانتصار في المجموعة بعد مرور جولتين.

في المقابل، حصد فريق العربي 3 نقاط، من 3 مباريات (لعب مباراة زائدة)، تعادل مع السيلية، الخور، والغرافة على الترتيب، وسيتطلع اليوم إلى تحقيق انتصاره الأول لإنتزاع صدارة المجموعة.

موعد مباراة العربي وقطر في كأس قطر

تنطلق صافرة بداية مباراة الغرافة والسيلية في دور مجموعات كأس قطر 2021/2022، تمام الساعة 18:10 بتوقيت قطر والسعودية، 17:10 بتوقيت مصر، 15:10 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر العربي وقطر في كأس Ooredoo القطرية، على قناة الكأس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي.