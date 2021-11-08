الامارات | برشلونة يقدم تشافي أمام الآلاف من عشاق النادي في كامب نو

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم تشافي أمام الآلاف من عشاق النادي في كامب نو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم برشلونة مدربه الجديد تشافي هرنانديز أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب كامب نو اليوم الاثنين.

ووقع أسطورة برشلونة البالغ عمره 41 عاما عقده الذي يمتد لعام 2024 في الملعب برفقة جوان لابورتا رئيس النادي.

وقال لابورتا وقد غلبته المشاعر للمشجعين خلال حفل تقديم لاعب الوسط السابق الذي رافقته أسرته "إنه يوم تاريخي لبرشلونة. مرحبا بك تشافي.

وقال تشافي للمشجعين "أشكركم جميعا. لا أريد أن تجرفني المشاعر لكن جسدي يرتعش.

"إنه أكبر ناد في العالم وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات. برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة. علينا الفوز بجميع المباريات".

وكان برشلونة أعلن توصله لاتفاق مع أسطورته تشافي لتولي تدريب الفريق المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى 2024 خلفا للهولندي رونالد كومان.

ووافق السد القطري على مغادرة تشافي في منتصف الموسم والسماح له بتدريب الفريق القطالوني الذي لعب بصفوفه لمدة 17 عاما بعد صعوده من قطاع الناشئين.

وانضم تشافي بعدما دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقده مع السد.

وقال تشافي "أنا في غاية الجاهزية والاستعداد.. يجب أن نتحلى بالمسؤولية والاستحواذ على الكرة في اللعب وصناعة الفرص والسعي بكل قوة. لدينا مهمة لاستعادة الكثير من الأمور التي فقدها النادي".

ويعود تشافي إلى برشلونة بعد ست سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق عندما فاز على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 وهو اللقب الأخير للنادي بالمسابقة.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري متأخرا بفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر وبعشر نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد.

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