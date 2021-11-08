بعد الاستحواذ السعودي.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمامات نيوكاسل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "teamtalk" أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أدخل نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، في دائرة اهتماماته والتعاقد معه.

وكان محمد صلاح (29 عاما) قد انضم إلى ليفربول في صيف 2017، وسينتهي عقده مع "الريدز" بنهاية شهر يونيو 2023.

وخلال الفترة الماضية، ازدادت التكهنات والشائعات بشأن تجديد عقد صلاح، حيث قالت بعض التقارير الإنجليزية إن ممثلي "الفرعون المصري" طلبوا الحصول على 400-500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للاعب.

وزعمت الصحيفة أن صلاح في طريقه لمغادرة ليفربول بعد نهاية عقده، وسط اهتمامات من جانب ريال مدريد ونيوكاسل يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن اهتمام ريال مدريد بضم صلاح ليس بالأمر الجديد، مشيرة إلى أن لاعب ليفربول سبق وصرح في شهر مارس الماضي عن رغبته في اللعب بالدوري الإسباني قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويؤكد على أمنيته في استمرار اللعب بين صفوف الريدز لعدة سنوات.

ووصفت الصحيفة اهتمام نيوكاسل بضم صلاح بـ"الانقلاب المثير"، لافتة إلى أن النادي الإنجليزي بات بين قائمة أغنى أندية العالم بعدما أصبح تحت ملكية صندوق الاستثمارات السعودي.