شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين يفوز برئاسة الاتحاد الأفريقى للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة فى الانتخابات التي أقيمت منذ قليل على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والمقامة حاليًا بمدينة أنطاليا بتركيا.

وفاز "أمين" عقب تغلبه على الجزائرى "على زعتر" والذى كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة.

وحظى الوفد المصري المشارك بأعمال الجمعية العمومية بدعم كبير من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

من جهته، وجه "أمين" الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة المصرية وبوجود الكوادر المصرية في الاتحادات الرياضية سواء القارية أو العالمية مما يساعد على رؤية مصر بشكل مميز وبشكل يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.

ونجح إيهاب أمين في قيادة الجمباز المصري للعديد من النجاحات خلال الفترة الماضية بداية من توسيع قاعدة اللاعبين وزيادة عدد الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد، ثم الإهتمام بإعداد المدربين والحكام بالشكل الأمثل حتى يتماشى مع تطوير المنظومة، مرورًا بإستقدام وتنظيم البطولات العالمية والتي كان أهمها بطولة كأس العالم والتي استضافتها القارة الأفريقية للمرة الأولى وكانت على الأراضي المصرية يونيو الماضي.

ومؤخرًا نجح الاتحاد المصري في الفوز بأكثر من منصب دولي وذلك عن طريق فوز نهى عبد الوهاب بمنصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الايقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية، ثم فوز الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات.