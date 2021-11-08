شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يجرى تعديلات على طريقة لعب الاتحاد السكندرى بعد التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى على إجراء بعض التعديلات على طريقة لعب زعيم الثغر بعد العودة من التوقف الدولى، وعلى رأسها اللعب بثنائي هجومي بعد استعادة أحمد على جاهزيته الفنية والبدنية.

وسجل أحمد على هدفا فى ودية الفريق أمس أمام شباب النادي، ليدخل فى منافسة كبيرة مع مابولولو المهاجم الأنجولى لزعيم الثغر، بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه فى بداية الموسم وتسجيل ثلاثة أهداف في أول لقاءين، خاصة أن لقب هداف الدورى يشهد منافسة من 5 لاعبين أخرين.

وحقق الاتحاد فوزا فى مباراة ودية أمام شبابه خلال مران الفريق أمس الأحد، انتهت بفوز الفريق الأول بهدفين نظيفين.

ويستعد نادى الاتحاد لمواجهة نادى الجونة يوم 18 نوفمبر المقبل، على استاد الإسكندرية فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى، بعد العودة من التوقف الدولى الحالي.

وخسر الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى، ليحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.