شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحتوى حزن رمضان صبحى وإبراهيم عادل بعد استبعادهما من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتوى إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، حزن واستياء ثنائى الفريق رمضان صبحى وإبراهيم عادل بعد قرار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر باستبعادهما من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهتى أنجولا والجابون.

وحرص المدير الفنى لبيراميدز على التحدث مع الثنائى حول ضرورة عدم التأثر بقرار الاستبعاد من قائمة المنتخب، مؤكدًا أنهما يقدمان أفضل مستوياتهما فى الوقت الحالى مع الفريق فى مسابقة الدورى.

وطلب إيهاب جلال من اللاعبين التركيز فى تدريبات بيراميدز، خاصة أنه ستكون فرصة للانخراط وسط الفريق، وأن فترة التوقف الماضية لم يكونا مع بيراميدز ولم يخوضا فترة الإعداد على الشكل الأكمل.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا صباحيا اليوم، الاثنين، بإحدى القاعات المتخصصة بمقر الإقامة، ركز على النواحى البدنية، وذلك بعد اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش.

شارك فى المران الصباحي 22 لاعبا بعد انضمام أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاي التركي، وينتظر أن ينضم للتدريبات المسائية اليوم مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، فيما ينضم غدا لتدريبات الفريق كل من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره أمس استعدادا لمباراة أنجولا في لواندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، والمقرر أن يعود منها الفريق للاستعداد مباشرة لمباراة الجابون ضمن الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر الحالي ببرج العرب.