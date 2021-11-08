شكرا لقرائتكم خبر عن العروض المحلية تطارد مدافع الأهلي في ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية إرتباط اسم رامي ربيعة مدافع الأهلي بأكثر من نادً خلال الفترة الماضية تمهيداً للتفاوض مع الأهلي بشأن التعاقد معه خلال فترة اإتقالات الشتوية المقبلة.

ولا يشارك رامي ربيعة مع الأهلي الموسم الحالي بشكل مُنتظم غير إنه يبقي أحد اللاعبين الذين يستعين بهم بيتسو موسيمانيالمدير الفني من فترة لأخرى.

ويشارك ربيعة في تدريبات الفريق ويؤكد جاهزيته للمشاركة في المباريات وينتظر قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني .

وترغب الكثير من الأندية المحلية في الحصول على خدمات رامي ربيعة إذا ما رحّب موسيماني برحيله ويأتي في مقدمة هذه الأندية ، المقاولون العرب والإسماعيلي والبنك الأهلي وغيرهم وهو ما سيتضح خلال الفترة المقبلة حسب موقف اللاعب مع الأهلي.

ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة فى بطولة الدورى، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 5 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس، ويغيب عن الأهلى 12 لاعباً فى بداية فترة التدريبات المقبلة، هم السباعى محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية ومحمد شريف.

ويستعد منتخب مصر لمباراتى الجابون وأنجولا فى تصفيات مونديال 2022.

كما يغيب الجنوب أفريقى بيرسى تاو والتونسى على معلول والمالى آليو ديانج والموزمبيقى ميكيسونى بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم والمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، فيما يشارك بدر بانون مع منتخب المغرب "الرديف".