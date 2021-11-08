شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الزنفلى: المنتخب أصبح متاحا للجميع.. والاختيارات لا تقتصر على القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود الزنفلى حارس، مرمى فريق البنك الأهلى، أن الدوري صعب للغاية لقوة الفرق المشاركة والتدعيمات الفنية الكبيرة للأندية، لافتًا إلى أن فريق البنك الأهلي يضم لاعبين علي مستوي عالٍ فى جميع الخطوط.

وأضاف الزنفلى، فى تصريحات صحفية، أن البداية كانت مهمة لفريق البنك الأهلى والفوز علي طلائع الجيش والإسماعيلي رفع المعنويات لتكملة المشوار الصعب، وصادفنا سوء توفيق أمام الأهلي ولكن قدمنا أداءً مميزاً أشاد به الجميع.

وتحدث حارس البنك الأهلى عن المنتخب الوطنى، مؤكدًا أن الجهاز الفني أصبحت خياراته للاعبين لا تقتصر فقط على أندية القمة لذلك المنتخب متاح للجميع شرط الاجتهاد والعمل.

وأوضح أن أسامة يوسف مدرب حراس المرمى ساعده بشكل كبير فى الوصول لمستوي يليق بحارس مرمي البنك الأهلي. وأشاد الزنفلى بعاصم صلاح قائد فريق البنك الأهلي، مشيرًا إلى أنه قام بدور رائع الموسم الماضي ومازال يقدم خبراته داخل وخارج الملعب للاعبين.