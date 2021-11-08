شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عطية أول "سوبر هاتريك" فى دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح وليد عطية، مهاجم بترول أسيوط، أول لاعب يحرز أربعة أهداف "سوبر هاتريك" لفريقه بدورى القسم الثانى، عندما قاده للفوز على البدارى بخماسية نظيفة أمس فى الجولة السادسة للمجموعة الأولى.

ونجح مسئولو بترول أسيوط، بقيادة هشام عبدالمنعم المدير الفني للفريق الأول، فى التعاقد مع وليد عطية مهاجم الإسماعيلي السابق لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروي الحالى.

وسبق ولعب وليد عطية لنادي الإسماعيلي والمنصورة والرجاء قبل الانضمام لبترول أسيوط.

ويحتل بترول أسيوط المركز الرابع فى جدول المجموعة الأولى حاليا برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز فى 2 والتعادل فى 3 والخسارة فى لقاء وحيد بعد مرور 6 جولات من بداية المسابقة.