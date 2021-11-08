شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الطائرة تستفسر عن موعد انطلاق الدورى.. والاتحاد يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسرت أندية الطائرة من اللجنة المؤقتة للاتحاد عن موعد بدء انطلاق الدورى للموسم المحلى الجديد 2021/2022، والذى لم يتم تحديد موعده حتى الأندية بسبب إجراء الانتخابات.

من جهته أكد أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للاتحاد والقائم بأعمال المدير التنفيذى، أن اللجنة تراجعت عن تحديد موعد الدورى من أجل تحديده من قبل المجلس المنتخب فى الانتخابات المؤجلة إلى يوم 19 نوفمبر المقبل.

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للفروسية، خطابا إلى اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة لإدراج اسمى شريف الشمرلى المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وهويدا مندى المرشحة على منصب أمين الصندوق، ضمن قائمة المرشحين فى الانتخابات التى تجرى يوم الجمعة 19 نوفمبر الجارى، وإرسال قائمة المرشحين الجديدة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية متضمنة أسمى الشمرلى وهويدا، وبذلك قطعت اللجنة الأولمبية كل الشكوك والادعاءات عن استبعاد الثنائى من الانتخابات، والتى روجها البعض، لدرجة أن بعض المنافسين اعتبر أن المرشحين على نفس منصبها قد نجحا بالتزكية على غير الحقيقة.