شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يوثق لحظة "دندنة" لـ إبراهيم حسن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق على جبر، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لحظة "دندنة" لإبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق خلال توجههما إلى ملعب الدفاع الجوى لخوض التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.

وظهر فى الفيديو، الذى نشره على جبر عبر ستورى الانستجرام، إبراهيم حسن خلال قيامه بترديد أغنية "تعبت أنا من الدنيا" وحرص جبر على تسجيل تلك اللحظة.

من ناحية أخرى، حرص إيهاب جلال، المدير الفنى على منح لاعبى الفريق بعض التعليمات الخاصة بتطبيق الأداء الجماعى والتخلى عن الأنانية والأداء الفردى، خاصة بعدما ظهر ذلك فى بعض الأحيان بالمباريات الماضية.

وشدد جلال على اللاعبين بضرورة العمل على تطبيق الأداء الجماعى، وعدم الاعتماد على المهارات الفردية فقط، خاصة أن معظم اللاعبين من أصحاب المهارات والإمكانيات العالية، الأمر الذى قد يكلف الفريق بأكمله الخسارة أو فقدان نقاط فى مشوار المنافسة على لقب الدورى وكذلك الكونفدرالية.

وقرر المدير الفني خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم 19 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم 22 من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي، فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم 28 نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم 5 ديسمبر باستاد الدفاع الجوي.

واستقر جلال على أن تقام المباراتان الوديتان أمام البنك الأهلي عصر الأربعاء، وغزل المحلة عصر السبت بملعب النادي في الدفاع الجوي، لتجهيز جميع لاعبي الفريق للمرحلة المقبلة الهامة، والتي يرتبط فيها بخوض العديد من المواجهات الهامة محليا وقاريا.

يذكر أن بيراميدز حصد 9 نقاط من 3 مباريات خاضها في الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري، وتأهل للدور الثاني بكأس الكونفدرالية على حساب عزام التنزاني.