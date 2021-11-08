شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الفراعنة لمواجهة أنجولا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، استعداداته لمواجهة أنجولا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات الفراعنة لهذه المباراة..

س: متى يتوجه منتخب مصر لأنجولا؟

ج: يطير منتخب مصر إلى أنجولا فى التاسعة مساء غد الثلاثاء لمواجهة منتخبها، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأنهى الجهاز الفني للمنتخب المصري إجراءات السفر بطائرة خاصة إلى أنجولا، وأنهى وائل جمعة مدير المنتخب إجراءات السفر والإقامة الخاصة بالفريق فى أنجولا.

س: ما هو موقف منتخب مصر فى تصفيات المونديال؟

ج: يتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بـ 10 نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بـ6 نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون فى المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

س: متى يواجه منتخب مصر نظيره الجابونى؟

ج: سيلتقي منتخب مصر منافسه الجابون في ختام المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.

س: ماهى الاختلافات بين قائمة الفراعنة الأخيرة والحالية؟

ج: بالمقارنة بين قائمة المنتخب فى مواجهتى ليبيا والقائمة المعلنة لمباراتى أنجولا والجابون نجد أنه تم استبعاد كل من محمد بسام، ياسر إبراهيم، باهر المحمدى، أحمد سيد زيزو، طارق حامد، إبراهيم عادل، أحمد حسن كوكا، ورمضان صبحى.

وفى المقابل ضم كيروش 10 لاعبين جدد وهم، محمود علاء، محمد حمدى، إمام عاشور، مصطفى فتحى، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدى، محمد مجدى أفشة، ومحمود جاد، وأحمد ياسين.

س: كم لاعبا تم استدعاءه لمعسكر الفراعنة لمواجهة انجولا والجابون ؟

ج: تضم قائمة المنتخب كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) واحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم:ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).

س: ما موقف عمر مرموش من المباراتين؟

ج: قرر الجهاز الفنى استبعاد عمر مرموش من المعسكر، بناء على التقرير الطبى الذى وصل من شتوتجارت الألمانى ويؤكد عدم لحاق اللاعب بالمباراتين.

س: هل يتم استدعاء بديل لعمر مرموش؟

ج: لا، الجهاز الفنى قرر الاكتفاء بـ25 لاعبا وعدم ضم أى بديل.

س: متى ينضم اللاعبون المحترفون للمعسكر؟

ج: بدأ انضمام المحترفين للمنتخب بداية من اليوم حيث وصل أحمد حجازى وأحمد ياسر ريان، ومصطفى محمد ثم يصل محمد صلاح والننى غداً.

س: ماهى أهداف منتخب مصر من مباراتى أنجولا والجابون ؟

ج: يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراتي انجولا والجابون بتصفيات كأس العالم حتى يحسن موقعه في تصنيف الفيفا قبل سحب قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم حيث يسعى لدخول قائمة الخمسة الكبار على حساب نيجيريا.

س: كيف تعامل كيروش مع لاعبى الزمالك بعد خسارة القمة ؟

ج: كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى عقد جلسة منفردة مع لاعبى الزمالك للشد من أزرهم وتحفيزهم من أجل تجاوز خسارة مباراة القمة أمام الأهلى في الجولة الثالثة من مسابقة الدورى العام والتركيز على المرحلة المقبلة.