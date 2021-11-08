شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الوزيرى وشوقى غريب ونجوم الرياضة يشاركون فى تشييع جنازة والد وليد العطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى وإدارة المنشآت الرياضية والعضو المنتدب، وشوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، فى تشييع جنازة والد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة التى أقيمت ظهر اليوم بمسجد السيدة نفيسة.

كما شارك فى تشييع الجنازة عدد كبير من نجوم الرياضة والكرة المصرية، وعلى رأسهم معتمد جمال نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر الأولمبى وأمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق وأيمن زين نجم المقاولون السابق وطبيب المنتخب الأولمبى، وكبار موظفي اتحاد الكرة وعدد كبير من نجوم النقد الرياضى.

وتقدمت أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم بالعزاء إلى وليد العطار المدير التنفيذي لوفاة والده الذي وافته المنية أمس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".