شكرا لقرائتكم خبر عن 63 هدفًا × 33 مباراة.. أرقام كارتيرون مع الزمالك فى الولاية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك قيادة الفريق فى الولاية الثانية منذ شهر مارس الماضى، وخاض الفريق الأبيض فى تلك الفترة مع المدرب الفرنسى 33 مباراة.

الزمالك خاض فى الموسم الحالى 3 مباريات في بطولة الدورى حتى الآن حيث نجح في تحقيق الفوز بمباراتين وخسر مباراة واحدة.

وكانت أول مباراة يقودها كارتيرون فى الولاية الثانية يوم 6 مارس 2021 أمام الترجي التونسي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت آخر مباراة أمام الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٥ نوفمبر الجاري.

ولعب الزمالك تحت قيادة كارتيرون 33 مباراة بواقع 24 مواجهة في بطولة الدوري و6 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، و3 مواجهات في كأس مصر.

وفاز الفريق مع كارتيرون في 24 مباراة 17 بالدوري و4 بدوري أبطال افريقيا و3 مباريات في كأس مصر، بينما خسر الفريق مع المدرب الفرنسي 4 مباريات 2 بدوري الأبطال و2 بالدوري المصري، بجانب تعادله في 5 مواجهات بمسابقة الدوري.

وسجل الفريق مع كارتيرون في جميع البطولات 63 هدف، بينما تلقت شباك الأبيض 26 هدفاً.