شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف بطولة أفريقيا لكرة السلة بعد موافقة "فيبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد كرة السلة على اختيار صالة حسن مصطفى بأكتوبر لاستضافة تصفيات البطولة الأفريقية للأندية المقرر إقامتها فبراير المقبل، حال موافقة الاتحاد الدولى للعبة على إسناد البطولة لمصر.

وطلبت مصر تنظيم تصفيات أفريقيا المقرر إقامتها فبراير المقبل، ولم يعلن الدولى للعبة "فيبا" عن الدولة المقرر أن تستضيف البطولة.

ويشارك الزمالك في بطولة أفريقيا لأنه بطل أفريقيا والمتوج باللقب الأفريقي BAL ممثلًا عن قارة أفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية فى النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.

وستقام المسابقة بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

كان فريق سلة الزمالك قد توج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا ، تحت إشراف الـ NBA ، كما توج ببطولة دورى السوبر أيضا .