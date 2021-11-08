7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 8 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها وليد سليمان يشارك فى تدريبات الأهلي بعد فترة التوقف الدولي، ومصطفى محمد يصل القاهرة فجرا وينتظم فى معسكر الفراعنة اليوم.

وليد سليمان يشارك فى تدريبات الأهلي بعد فترة التوقف الدولي

يعود وليد سليمان لاعب الأهلي لتدريبات الفريق عقب فترة التوقف الدولي الحالية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بارتجاج في المخ.

مصطفى محمد يصل القاهرة فجرا وينتظم فى معسكر الفراعنة اليوم

وصل إلى القاهرة فجر اليوم، الاثنين، مصطفى محمد مهاجم جالطه سراي التركي، وتوجه مباشرة إلى معسكر منتخب مصر بالإسكندرية استعدادًا للمشاركة في تدريبات الفراعنة لمباراتي أنجولا والجابون، المقرر لهما يوما 12 و 16 نوفمبر الجارى فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

الأهلي يغري مصطفى فتحى براتب الفئة الأولى والسعودية أمل الزمالك فى تجديده

كشف مصدر لليوم السابع أن مسئولا أهلاويا كبيرا فاتح مصطفى فتحى نجم هجوم الزمالك، ومازالت المفاوضات جارية، من أجل الانتقال للأهلى الموسم المقبل، خاصة أن عقده مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

الزمالك يعقد جلسة مع وكيل بن شرقى قبل مغادرة القاهرة

يستغل مسئولو فريق الزمالك تواجد وكيل أعمال المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، فى القاهرة، لعقد جلسة معه للتفاوض حول تجديد تعاقد اللاعب خاصة بعدما أبدى بن شرقى ووكيله موافقة مبدئية على زيادة قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع تفعيله من الموسم الثانى.

موسيماني يطلب تقرير عن حالة دوليي الأهلي مع منتخباتهم

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريرا عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأحمر مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب في المعسكر المقبل خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قبل استئناف التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.

الأهلى يرفض عروض الشتاء لرحيل حسين الشحات

تمسك مسئولو النادي الأهلي ببقاء حسين الشحات جناح الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رافضين مناقشة أية عروض تصل النادي بشأن الحصول على خدمات اللاعب، بعد الأنباء التي ترددت عن اهتمام أندية خليجية بضم الشحات في الميركاتو الشتوي، لاسيما بعد فشلت مساعي ضم اللاعب في الصيف الماضي.

لجنة الزمالك تقترح على كارتيرون تعيين مشرف على الكرة

تقترح لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، تعيين مشرف على الكرة فى جهازه المعاون، لفرض حالة من السيطرة على اللاعبين.