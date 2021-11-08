شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لرئاسة اتحاد الاسكواش بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد وجود 3 مرشحين يتنافسون على رئاسة اتحاد الاسكواش فى الانتخابات المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 5 ديسمبر المقبل، وذلك بعد غلق باب الترشح، وجاءت أسماء المرشحين الثلاثة كالتالي:

أمير وجيه نجم الاسكواش السابق والمدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة، وأحمد طاهرلاعب الاسكواش السابق، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد الحالي.

وأغلق الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك عن دورة 2021/ 2024، وفتح اتحاد الاسكواش باب الترشح منذ الأثنين الماضي وحتى اليوم الأحد 7 نوفمبر، حيث تم استقبال طلبات الترشح في تمام العاشرة صباحاً بمقر الاتحاد.

كما دعا مجلس الاتحاد جمعيته العمومية للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 للنظر في جدول الأعمال واجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، خلال اجتماعين حيث يكون الاجتماع الأول في الثالثة عصرا والثاني في تمام الخامسة مساء.

وقدم أمير وجيه بطل الإسكواش وأحد أساطير اللعبة علي مستوي العالم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس ادارة اتحاد الاسكواش علي مقعد الرئاسة أملًا في قيادة مجلس الادارة خلال الدورة الجديدة

وسلم أمير المرشح المحتمل علي رئاسة الاتحاد أوراقه بعد التأكد من مطابقتها لشروط الترشح وفقا لما جاء باللائحة الخاصة بالانتخابات

ويحظي لاعب ونجم الاسكواش السابق بدعم كبير من نجوم اللعبة للمنافسة الشريفة والفوز في الانتخابات لإحداث تغييرات ودمج عناصر جديدة وطموحه للمحافظة علي مكانه مصر عالميا .