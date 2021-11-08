شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات فى الأهلي حول ضم صفقات جديدة بانتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور مناقشات كروية خلال الفترة الحالية داخل النادى الأهلى حول حاجة فريق الكرة لصفقات جديدة خلال ميركاتو الشتاء فى يناير المقبل.

ورغم أن صفوف الأهلى تبدو مكتملة، وأن الفريق لا يحتاج صفقات جديدة، إلا أن لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى تبحث جدوى هذا الأمر، وتناقش حاجة الفريق لضم صفقات جديدة فى يناير أم لا بالتنسيق مع الجهاز الفين للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وتعاقد الأهلى الصيف الماضى مع كل من بيرسى تاو وميكيسونى وحسام حسن وكريم فؤاد ومصطفى البدرى، وأعاد الثنائى المُعار أحمد عبد القادر وعمار حمدى قبل أن يقوم الأهلى بإعارة مصطفى البدرى لنادى فيوتشر لمدة موسمين.

على صعيد متصل، يتابع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدة أمور خاصة بالفترة المقبلة لفريق الكرة، فى مقدمتها إقامة مباراة أو مباراتين وديتين للفريق خلال فترة توقف الدوري.

ويتشاور موسيمانى، الموجود حالياً فى بلاده، مع عبد الحفيظ بشأن التجهيز لبرنامج الفريق والبحث عن فريق أو فريقين يلعب معهما الأهلى مباريات ودية لتجهيز الفريق لمرحلة ما بعد التوقف الدولي.

ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة فى بطولة الدورى عقب الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً لمدة خمسة أيام بعد مباراة القمة التى فاز فيها الأهلى 5/3 فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 5 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس، ويغيب عن الأهلى 12 لاعباً فى بداية فترة التدريبات المقبلة، هم السباعى محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية ومحمد شريف.

كما يغيب الجنوب أفريقى بيرسى تاو والتونسى على معلول والمالى آليو ديانج والموزمبيقى ميكيسونى بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم والمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، فيما يشارك بدر بانون مع منتخب المغرب "الرديف".

ويرغب الاهلى فى تجهيز لاعبيه من خلال خوض مباراة أو مباراتين وديتين استعداداً لمباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.