24 لاعباً فى قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر قائمة من 24 لاعباً استعدادا لخوض بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس، وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: أحمد نادر السيد - محمد صلاح مسلم - كريم أحمد نبيل.

خط الدفاع: عبد الرحمن صميده - يوسف بسطاوي - عمر فايد - عبد الرحمن رشدان - محمود بسيوني - محمد صلاح - محمد أحمد - رأفت خليل .

خط الوسط: طارق أمين - أحمد حواش - أحمد رشدي - عبد الرحمن أحمد - أحمد عبد الواحد - عبد الله صيام - أحمد عبد الحميد - يوسف العزب - محمود الخطيب.

خط الهجوم: بلال مظهر - أحمد شريف - عمرو رضا - فارس حاتم.

وتنطلق غدا الثلاثاء بطولة شمال أفريقيا مواليد 2003 بقيادة محمود جابرفي تونس بمشاركة 5 منتخبات عربية، وجاء جدول المباريات كالتالي:

الجولة الأولى .. يوم 9 نوفمبر

تونس والجزائر على ملعب أريانة "نجيل صناعي"

مصر وليبيا على ملعب قرطاج "نجيل صناعي"

الجولة الثانية .. 12 نوفمبر:

تونس وموريتانيا .. ملعب أريانة

الجزائر ومصر .. ملعب قرطاج

الجولة الثالثة .. 13 نوفمبر:

مصر وموريتانيا .. ملعب أريانة

ليبيا والجزائر .. ملعب قرطاج

الجولة الرابعة .. 15 نوفمبر:

تونس وليبيا .. ملعب أريانة

موريتانيا والجزائر .. ملعب قرطاج

الجولة الخامسة .. 17 نوفمبر:

موريتانيا وليبيا .. ملعب قرطاج

تونس ومصر .. ملعب أريانة

وتضم بعثة المنتخب المصري كلا من: عصام عبد الفتاح رئيسا، محمود جابر مدربا، ايمن حافظ مديرا للمنتخب، كرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي اخصائي تأهيل، احمد ممدوح اخصائي تدليك، علاء سعيد مسؤول مهمات.