شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تضع روشتة النهوض بالكرة النسائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سحر عبد الحق، عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية السابقة، عن أسباب تراجع الكرة النسائية فى الفترة الأخيرة، وعدم المنافسة على أى بطولةوقالت عبد الحق فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الكرة النسائية اختفت و"ماتت"، وأصبح المنتخب خارج التصنيف، لأنه لم يعد هناك اهتمام بها من جانب اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد حاليا، وبعد توليهم مسئولية اتحاد الكرة.

وأضافت رئيسة لجنة النسائية السابقة أنه كان من المفترض أن يدخل المنتخب التصنيف ويتأهل إلى عدة بطولات مهمة، ولكن رأيناهم ودعوا كل البطولات، لذلك فيحتاجون اهتماما أكثر من ذلك، لأن: "محدش اهتم بيهم".

وأشارت سحر عبد الحق إلى أن منتخب النسائية شارك فى تصفيات أمم أفريقيا وفشل فى التأهل إلى البطولة، وخسر من تونس خسارة كبيرة، لأن البنات لم يكن على قدر من الاستعداد الجيد، ولم يهتم بهن أحد.

وعن روشتة النهوض بالكرة النسائية قالت سحر عبد الحق إنه من المفترض أن يكون هناك لجنة معينة للكرة النسائية، ومهما تغيرت المجالس وتواترت لا تتغير اللجنة المختصة بالكرة النسائية، سواء فى بطولات محلية أو أفريقية، حتى تكون بعيدة عن المنازعات وتكون مستمرة.