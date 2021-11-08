ماذا قدمت اختيارات كيروش الجديدة في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أثارت قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها كارلوس كيروش المدير الفني الجدل، عقب استبعاد مجموعة من اللاعبين وضم جدد، استعدادًا للدخول في معسكر مغلق.

ويواجه المنتخب الوطني، لخوض مباراة أنجولا في الجولة الخامسة للمرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم 12 نوفمبر، على أن يواجه الجابون في الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر.

وشهدت القائمة دخول 10 أسماء جديدة عن أخر معسكر، ويستعرض يلا كورة ماذا قدم كل لاعب في الفترة الماضية:

البداية عند محمد صبحي حارس مرمى فاركو، الذي تواجد في قائمة المنتخب رغم تلقى فريقه الهزيمة في الثلاث جولات بالدوري واستقباله لـ4 أهداف.

أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي الوجه الجديد، شارك مع فريقه بالعلامة الكاملة في ثلاث جولات من الدوري الممتاز، واستطاع الخروج بشباك نظيفة في مباراتين أمام طلائع الجيش والإسماعيلي، والهزيمة أمام الأهلي 1-0.

محمود علاء مدافع الزمالك رغم الهزيمة 5-3 أمام الأهلي، إلا أن اللاعب قدم مستوى طيب في أول جولتين أمام إنبي وطلائع الجيش، وساهم في الخروج بشباك نظيفة في المباراتين.

وعاد محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز مرة أخرى لقائمة المنتخب، بعد مشاركته في مباريات الدوري والمساهمة في صناعة هدافين، بالإضافة إلى قيادة فريقه في الفوز عزام يونايتد التنزاني في كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

إمام عاشور لاعب وسط الزمالك أصبح جزء أساسي من تشكيلة الفريق وخاض مع الأبيض مباريات الدوري كاملة، بالإضافة للفوز على توسكر الكيني والتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مصطفى فتحي رغم قلة مشاركته مع الزمالك إلا أن استطاع تقديم بشكل جيد، خاصة في مباراة الأهلي بتسجيله هدف رائع.

عودة أحمد ياسر ريان لا خلاف عليها فتألق اللاعب مع فريقه التركي كان ملفت للأنظار، بتسجيله لـ4 وصناعة أخر في 9 مباريات خاضها مع ألتاي في الدوري والكأس.

ولا شك أن ظهور مروان حمدي مهاجم سموحة في قائمة المنتخب مفاجأة، ولكن ما قدمه اللاعب في الدوري مميز جدًا، حيث يتصدر لاعب الزمالك المعار إلى سموحة ترتيب هدافي الدوري برصيد 3 أهداف، كما شارك في صناعة هدف.

وأخيرًا عودة الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الأهلي، التي كانت متوقعة لما قدمه الثنائي مع الأحمر.

شريف في الدوري شارك في مباراتين وسجل هدافين، وفي دوري الأبطال سجل هدافين بالإضافة لصناعة هدف، رغم غياب عن مباراة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري.

أفشة في 3 مباريات بالدوري صنع 3 أهداف، وفي مباراة وحيدة بدوري الأبطال سجل هدفين، ليواصل إبداعاته وتألقه.

اختيارات كيروش سببت صدمة للجماهير في التوقف الماضي، خاصة بعد استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة ، ليعود من جديد ويواصل مفاجأته باستبعاد أحمد سيد زيزو وطارق حامد لاعبي الزمالك.

ليستمر السؤال هنا متى يستقر كيروش على قائمته النهائية وإلى أي مدى سيفاجأ الجميع باختياراته؟

ويحتل المنتخب الوطني قمة ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 10 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، والجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد نقطتين.