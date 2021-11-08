أول رد فعل من الأهلي بعد تصريحات حكم القمة المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن إدارة الكرة تدرس بشكل وافي ملف تصريحات محمد عادل، حكم مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك.

وفاز الأهلي 5-3 أمام الزمالك في مباراة الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وأثار محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة الجدل بعد تصريحاته بشأن "توتر" لاعبي الزمالك بعد هدف الأهلي الثالث.

وصرح مصدر مسؤول في الأهلي خلال تصريحاته لمصراوي "ندرس الأمر فعلياً ويتم عمل تقرير مفصل بالتصريحات وسوف تتم مناقشتها خلال ساعات بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادي من رحلته خارج القاهرة".

وتابع "هناك حالة من الإستياء بسبب تلك التصريحات التي تخرج من حكم كرة كبير للغاية، نقدره جيداً ولكننا كنا نشعر من سير أحداث المباراة بما قاله".

واستمر "لدينا تفريغ كامل لكافة الأخطاء التي حدثت خلال القمة سواء كانت تقديريه أو كانت تستوجب قرار من الحكم تجاه لاعبي المنافس".

وشدد "إدارة الكرة تدرس كافة الخيارات ولم تحدد حتى الأن الموقف، لكن الأقرب هو تقديم شكوي لرابطة الأندية المحترفة للتحقيق في هذا الأمر الذي يتنافى مع قيم كرة القدم والعدالة التي يجب أن تسود بحيث لا يتأثر أي حكم بنتيجة مباراة خلال سيرها".

واختتم "اعتقد أن إدارة الكرة سوف تلجأ أولا لرابطة الأندية المحترفة التي تقدم شيئاً رائعاً في إدارة المسابقة حالياً والكل يلمس المجهود الكبير والتطور علي شكل البطولة حتي الأن".

محمد عادل قال في تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" الإذاعي "أصعب اللحظات كانت بعد الهدف الثالث للأهلي عندما شعرت بأن لاعبي الزمالك بدأت تتوتر، ليس من التحكيم ولكن من النتيجة الكبيرة".

وأضاف "كنت أقول في السماعات مع الزملاء أننا الآن في مرحلة الإدارة".

وشدد "سهل جداً أي حد يعمل أي حاجة وكارت في كارت وطرد، يبقى إنت لم تحتوي اللاعبين".

واختتم "الحمد لله الشوط الثاني كان ممتع أكثر من الأول، هدف هنا وهدف هناك، خرجنا بالمباراة لا أريد القول لبر الأمان ولكن بالشكل الذي يرضي الجميع وكذلك الفريقين".